Психологическая помощь родным и близким мобилизованных граждан

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Психологическая помощь родным и близким мобилизованных граждан

Практически сразу после объявления частичной мобилизации специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы организовали бесплатную психологическую помощь родным и близким мобилизованных граждан.

Прием ведут квалифицированные медицинские психологи, психиатры, психотерапевты с многолетним опытом работы с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Специалисты оказывают помощь очно, онлайн, а также в режиме телефонного консультирования, на базе отделений психотерапии и неврозов, амбулаторного детского и поликлинического отделений.

Для большинства людей объявление частичной мобилизации – стресс. Стресс – это напряжение адаптационных механизмов организма. Многие находятся в состоянии некой неопределенности в отношении себя и своих близких. Специалисты отмечают, что реакция у всех разная: тревога, страх, обида, растерянность, паника. Различий между тем, как переживают женщины и мужчины, – нет. Большая психологическая нагрузка ложится на тех, кого призвали, и на тех, кто остается дома: на жен, матерей и детей.

Не справляться самому – это нормально. Не откладывайте визит к специалисту, сейчас вашим близким нужна помощь и поддержка, а оказать вы ее можете тогда, когда сами будете в порядке.

Специалисты оказывают помощь жителям Нижневартовска, как взрослым, так и детям, бесплатно и анонимно.

Телефон психологической помощи: 8-999-176-76-81.

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Пнд, 10/10/2022 - 12:05

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