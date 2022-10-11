Югорчан приглашают на конкурс этнокультурных экспозиций

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Продолжается прием заявок на первый Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». В нем могут принять участие общественные организации, имеющие музей национальной культуры, инициативные группы, а также бюджетные учреждения.
Конкурс проводится для того, чтобы продвинуть этнокультурные выставочных проектов, ориентированные на популяризацию народного искусства, сохранить культурные традиции, памятники истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы.
Подать заявки можно до 30 октября. Для этого необходимо подготовить видео о имеющейся в фондах экспозиции на тему национальной культуры и отправить его через форму на сайте конкурса, предварительно заполнив заявку.
Видеозаписи будут состязаться в четырех номинациях — «Лучший проект музея», «Лучший проект НКО», «Лучший проект государственного бюджетного учреждения или муниципального учреждения» и «Лучший проект инициативной группы». В каждой из них выбираются по три победителя. Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий и подведение итогов состоится в ноябре, объявление победителей и торжественная церемония награждения — в декабре.
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