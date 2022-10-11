Большой семейный флешмоб ко Дню отца

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Большой семейный флешмоб ко Дню отца

Мой папа – пример и опора!
16 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День отца. Скажем в этот день спасибо нашим папам! Фонд Андрея Первозванного при поддержке художника, CG иллюстратора, автора курсов по академическому рисунку и живописи, эксперта по современной графике и рисунку, многодетного отца Александра Рыжкина, запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!
Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем ваши поздравления, признания в любви, благодарности вашим отцам!
Как принять участие в семейном флешмобе?
1. С 12 по 16 октября выложите на своей странице в ВК рисунок, фотографию или видео, посвященные папе
2. Отметьте ваш пост хештегами #деньотца2022 и #ФондАндреяПервозванного
3. Вам нужно вступить в группу Фонда https://vk.com/fap_fund и подписаться на страницу БФ «Протек» https://vk.com/bf_protek
4. Ваш аккаунт должен быть открыт
Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат ценные подарки от партнера флешмоба - БФ «Протек» Кроме того, первые 5 призеров получат подарочные сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного.
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 19 октября на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК https://vk.com/fap_fund, а также партнеров флешмоба.

 Не скрывайте своих чувств к папе!
Стартуем? Подарки ждут своих обладателей!

admhmao.ru

Втр, 11/10/2022 - 17:48

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