Правительство Югры планирует капитальный ремонт взлетно-посадочных полос в пгт Березово

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Чтобы обеспечить безопасность полетов жителей Березовского района, в поселке Березово планируется выполнить капитальный ремонт взлетно-посадочных полос в металлическом и грунтовом исполнении. Вопрос разработки проектной документации на капитальный ремонт объекта обсудили на заседании регионального оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики Югры в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Как отметил заместитель губернатора Югры Анатолий Уткин, в период эксплуатации взлетно-посадочных полос выявлены дефекты металлических плит и просадка грунта, что подтверждается результатам обследования.
«Проведение текущего ремонта для приведения взлетно-посадочных полос в нормативное состояние не обеспечивает достижения необходимого долгосрочного результата и приводит к дополнительным ежегодным расходам из бюджета автономного округа», — отметил Уткин.
С учетом обращений арендатора объекта (АО «Аэропорт Сургут»), решения собственника (департамента по управлению государственным имуществом автономного округа) Анатолий Уткин предложил на заседании штаба разработать проектную документацию на капитальный ремонт объекта с привлечением специализированной проектной организации: акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» (г. Санкт-Петербург).
Организация занималась проектированием таких объектов как: реконструкция аэродрома и аэровокзального комплекса аэропорта «Сочи»; реконструкция аэродрома и аэропорта «Нижний Новгород»; проектно-изыскательские работы по строительству нового аэропорта на о. Итуруп, подготовка документации по строительству пассажирских терминалов в Йошкар-Оле, Мурманске, Томске, реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» в Архангельской области и других объектов.
На стоимость проектных работ получено положительное заключение государственной экспертизы.
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