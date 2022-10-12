В городской поликлинике Сургута проводится назальная вакцинация против COVID-19

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Накануне учреждением получено 4000 индивидуальных распыляющих насадок для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Прививка осуществляется вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая может вводиться внутримышечно или назально. Вакцина набирается в шприц, игла снимается, а на ее место устанавливается распыляющая насадка, с помощью которой вся доза вакцины вводится в полость носа.
Специалисты считают, что интраназальная вакцинация имеет свои преимущества – при таком способе введения образуется надежный барьер на пути проникновения коронавируса, который не дает ему проникнуть через слизистую оболочку носа. В отличии от инъекции, которая обеспечивает присутствие антител в крови (эти антитела работают, когда вирус уже попал в кровь). Назальная вакцинация направлена не только на предотвращение попадания вируса в кровь, но и на возможность оседания его на слизистой носоглотки, то есть исключает возможность здорового носительства вируса.
И немаловажный момент назальной вакцинации – она менее травматична, что позволит избежать последствий внутримышечного введения – местных и общих реакций на прививку, а также привлечь к вакцинации людей, которые боятся уколов.
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