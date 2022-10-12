На форуме в Москве Наталья Комарова рассказала о региональных решениях развития нефтегазовой отрасли

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в работе сессии «Нефть: стратегия развития» на V международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.
Глава ключевого для отрасли региона высказала свое видение развития нефтегазового сектора с учетом современных вызовов в российской и мировой экономике. Как отметили эксперты, российская нефтяная отрасль уже давно сталкивается с проблемой состояния сырьевой базы. Текущие запасы месторождений постепенно исчерпываются, а крупных новых открытий почти нет. Это может привести к росту издержек и потенциальному сокращению добычи.
Кроме того, появились новые риски. В их числе нефтяное эмбарго, которое грозит сокращением экспорта нефти в западные страны уже со следующего года. Участники дискуссии обсудили решения для преодоления масштабных вызовов, стоящих перед отраслью, перспективы изменения ресурсной базы отрасли, дальнейшую роль отрасли роль в российской экономике в будущем.
В обсуждении приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и другие.
Югра, как и вся страна, сталкивается с последствиями санкционной политики Запада, следствием которой становится введение запретов на торговлю, разрушение логистических цепочек и так далее, отметила Наталья Комарова.
«Сценариев развития нефтегазовой отрасли очень много — от катастрофического падения до сохранения и даже роста объемов добычи нефти. По прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки. В этой связи мы продолжаем работу по добыче нефти. Более того, мы осознаем высокую ответственность перед страной и ее жителями», — высказалась Наталья Комарова.
Она обратила внимание на то, что тема так называемой «зеленой» повестки сегодня используется как оружие для отдельных проектов. Однако на этом фоне, по прогнозам экспертов, нефтегазовые доходы Норвегии вырастут в четыре раза.
«А что, норвежская нефть «зеленее» югорской? Очевидно, нет. Поэтому и правила должны быть общие. Поэтому необходимо понимание того, как мы всем миром будем обеспечивать этот переход на новые виды энергоресурсов. Россия подписалась под обязательствами на этот счет. Обращу внимание, что в своем влиянии на создание парникового эффекта, например, отрасль сельского хозяйства имеет такой же эффект, что и нефтегазодобыча», — заметила губернатор Югры.
При этом в нефтегазовой отрасли сегодня используются самые современные высокотехнологичные разработки и решения, призванные минимизировать или вовсе не допустить негативного влияния на окружающую среду.
«Мы совместно с правительством Российской Федерации на региональном уровне создаем все условия для развития этой отрасли. Учитывая ее специфику, сегодня необходимо оказать поддержку в сфере геологоразведки. Мы направили свои предложения в Минприроды по 75 участкам недр, которые, на наш взгляд, уже в этом году нужно передать недропользователям без конкурса, чтобы создать условия для подготовки этих участков и передачи нефтедобывающим компаниям», — высказалась губернатор Югры.
Она добавила, что, по оценкам специалистов, запасы этих участков оцениваются в 160 миллионов тонн нефти, ресурсы — в 730 миллионов тонн.
«Эти недра нужно передавать на максимально упрощенных условиях, чтобы получить ту доходность, на которую мы рассчитываем. В рамках компетенций, закрепленных за субъектами Российской Федерации, мы работаем над административными и налоговыми решениями по стимулированию подготовки запасов и развитию минерально-сырьевой базы. Также мы развиваем отечественные конкурентоспособные технологические решения, внедряем инновационные технологии и новые проекты для бесперебойной работы нефтегазодобывающей промышленности», — подчеркнула глава региона.
Традиционный V международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 12 и 13 октября. В рамках программы на экспертной площадке проходит обсуждение актуальных проблем развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, энергетического комплекса и повышения энергоэффективности.
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