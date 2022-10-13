В окружной больнице Ханты-Мансийска стартовала назальная вакцинация против COVID-19

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В окружной больнице Ханты-Мансийска стартовала назальная вакцинация против COVID-19

Поступили 3,5 тысячи насадок-распылителей для назального введения вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»). Вакцинация проводится по-прежнему в два этапа с интервалом в 21 день. Кроме того, для желающих также предусмотрено однокомпонентное введение препарата.

Заведующая отделением медицинской профилактики Светлана Гасанова предупредила, что после введения вакцины интраназальным способом пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. В течение двух часов ему следует воздержаться от чихания и высмаркивания, а также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости.

Еще раз напоминаем, что процедура добровольная и бесплатная.

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Чт, 13/10/2022 - 14:14

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