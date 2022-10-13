Югра презентовала проект мостового перехода через Обь на выставке «Дорога»

- Русский
В Казани начала работу международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022», которая начала работу с 12 по 14 октября.
Фонд развития Югры выступил организатором экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа и участия делегации региона, которую возглавил заместитель губернатора автономного округа Азат Ислаев.
На стенде региона представлена презентация транспортного потенциала, реализации в Югре национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе федерального проекта по строительству мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе.
Говоря о строительстве моста, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок отметил его значимость не только для региона, но и в масштабах страны.
«Протяжённость мостового перехода с подходами с четырёхполосным полотном превышает 45,5 километра, в том числе сам мост составляет 1,76 километра. Реализация этого проекта разгрузит трафик на существующем мостовом переходе через реку Обь в районе Сургута. Также он является часть формируемого федерального транспортного коридора Тюмень — Сургут — Салехард», — пояснил руководитель ведомства.
Работы по возведению моста стоимостью 60,9 млрд рублей ведёт АО «Мостострой-11» на условиях заключённого государственного контракта, по которому предусмотрено авансирование работ. В настоящее время работы ведутся с опережением графика. Фактическое введение в эксплуатацию планируется в октябре 2025 года.
Выставка-форум «Дорога» — крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России из Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ.
Ключевые темы выставки-форума — функционирование дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, развитие опорной сети автомобильных дорог, реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», «Москва — Казань — Екатеринбург» как стратегически значимый транспортный маршрут, развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.