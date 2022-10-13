Земля, рождающая реки - выставка Айрата Гайнанова откроется в Ханты-Мансийске

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С 26 октября по 30 ноября 2022 года в филиале «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» состоится персональная выставка А.Д. Гайнанова из цикла «Художники Югры».
Айрат Даянович Гайнанов – художник, преподаватель, член Союза художников России, Союза дизайнеров России, Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Заслуженный работник культуры, специалист культурно-выставочного центра Русского музея в Когалыме.
В творческом багаже мастера – несколько сотен прекрасных рисунков и акварелей, много произведений станковой живописи, выполненных в технике темперы или масла. Его индивидуальному стилю свойственны широта, экспрессия, романтика образов. Он восхищается магической природой сибирского Севера, красотой его населения, мужеством охотников, рыболовов и оленеводов.
Как автор акварелей, Айрат Даянович принимал участие во многих выставках в России, Литве, Франции. Его персональные выставки прошли в Когалыме, Сургуте, Тобольске, Ханты-Мансийске, Перми.
Во время работы выставки будут проводиться художественные занятия, мастер-классы, экскурсии.
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«Государственный художественный музей»