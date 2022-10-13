Земля, рождающая реки - выставка Айрата Гайнанова откроется в Ханты-Мансийске

  • Русский
0+
Земля, рождающая реки - выставка Айрата Гайнанова откроется в Ханты-Мансийске

С 26 октября по 30 ноября 2022 года в филиале «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» состоится персональная выставка А.Д. Гайнанова из цикла «Художники Югры».

Айрат Даянович Гайнанов – художник, преподаватель, член Союза художников России, Союза дизайнеров России, Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Заслуженный работник культуры, специалист культурно-выставочного центра Русского музея в Когалыме.

В творческом багаже мастера – несколько сотен прекрасных рисунков и акварелей, много произведений станковой живописи, выполненных в технике темперы или масла. Его индивидуальному стилю свойственны широта, экспрессия, романтика образов. Он восхищается магической природой сибирского Севера, красотой его населения, мужеством охотников, рыболовов и оленеводов.

Как автор акварелей, Айрат Даянович принимал участие во многих выставках в России, Литве, Франции. Его персональные выставки прошли в Когалыме, Сургуте, Тобольске, Ханты-Мансийске, Перми.

Во время работы выставки будут проводиться художественные занятия, мастер-классы, экскурсии.

Аудитория 0+

«Государственный художественный музей»

0+
0+
Чт, 13/10/2022 - 15:31

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.