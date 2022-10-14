Проект детской поликлиники участвует во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении»

  • Русский
Проект детской поликлиники участвует во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении»

Проект «Опыт работы автоматизированной системы ведения медицинской карты пациента в электронном виде» Няганской городской детской поликлиники участвует во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении». Командная работа специалистов учреждения прошла жесткий отборочный этап конкурса и допущена ко второму, финальному туру. Проект заявлен в номинации «Практика применения инструментов информатизации и цифровизации для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности».

Наталья Биринцева, заместитель главного врача по ОМР, один из авторов проекта: «Участие в реализации федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» позволило учреждению перестроить себя в пациентоориентированную медицинскую организацию, реализуя тем самым конкретную задачу — уменьшение временного пребывания пациентов в поликлинике без ущерба по качеству оказываемых медицинских услуг. Наглядным тому подтверждением служат проекты по выписке электронных рецептов на получение лекарственных препаратов, молочной продукции, записи на вакцинацию и физиопроцедуры, электронному оформлению родовых сертификатов и листков нетрудоспособности. И все эти практики объединяет электронная медицинская карта пациента, опыт работы с которой мы и представили на конкурс».

https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пт, 14/10/2022 - 13:26

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.