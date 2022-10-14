Проект детской поликлиники участвует во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении»

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Проект «Опыт работы автоматизированной системы ведения медицинской карты пациента в электронном виде» Няганской городской детской поликлиники участвует во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении». Командная работа специалистов учреждения прошла жесткий отборочный этап конкурса и допущена ко второму, финальному туру. Проект заявлен в номинации «Практика применения инструментов информатизации и цифровизации для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности».
Наталья Биринцева, заместитель главного врача по ОМР, один из авторов проекта: «Участие в реализации федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» позволило учреждению перестроить себя в пациентоориентированную медицинскую организацию, реализуя тем самым конкретную задачу — уменьшение временного пребывания пациентов в поликлинике без ущерба по качеству оказываемых медицинских услуг. Наглядным тому подтверждением служат проекты по выписке электронных рецептов на получение лекарственных препаратов, молочной продукции, записи на вакцинацию и физиопроцедуры, электронному оформлению родовых сертификатов и листков нетрудоспособности. И все эти практики объединяет электронная медицинская карта пациента, опыт работы с которой мы и представили на конкурс».
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