Наталья Комарова проведёт встречу с жителями Нижневартовского района

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Наталья Комарова проведёт встречу с жителями Нижневартовского района

В субботу, 15 октября, губернатор Югры Наталья Комарова проведёт прямую линию с жителями Нижневартовского района.

Глава региона сообщила об этом на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в «Телеграм».

«Консультационные  площадки начнут работать за два часа до встречи, можно будет задать вопросы сотрудникам администрации и отраслевых ведомств, получить на них ответы,  — анонсировала работу прямой линии глава региона. — Площадки продолжат работу во время встречи и после неё. Для вашего удобства, чтобы охватить всех жителей района, будут работать три очные площадки: в Излучинске (ул. Набережная, д. 13б), Новоаганске (ул. Мелик-Карамова, д. 16), Вате (ул. Центральная, д. 15). Я буду работать на первой».

Вопросы можно оставлять в комментариях к посту главы региона в её аккаунте https://vk.com/nv__komarova, а также задать лично во время прямой линии.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора https://vk.com/nv__komarovahttps://ok.ru/nv.komarova и официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra.

На вопросы, которые не прозвучат во время прямой линии, будут даны ответы специалистами по профильным направлениям.

После встречи консультационные площадки продолжат работу до последнего вопроса посетителей.

Начало встречи в 13:30.   

admhmao.ru

Пт, 14/10/2022 - 17:17

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