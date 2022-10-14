Члены правительства одобрили прогноз социально-экономического развития Югры

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На минувшем заседании регионального правительства под председательством губернатора Натальи Комаровой был одобрен проект прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
«Документ был разработан исходя из задач, определенных президентом России, тенденций развития российской экономики, экономики автономного округа, сложившихся по итогам истекшего периода 2022 года, прогноза социально-экономического развития нашей страны на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», – отметила Наталья Комарова, добавив, что при разработке вероятного сценария развития автономного округа учитывался план первоочередных действий по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год.
Прогноз сформирован на «проактивной экономической политике, адаптации к новым условиям, эффективной реализации комплекса мер по поддержке бизнеса».
По данным департамента экономического развития Югры, несмотря на высокий инфляции в первой половине 2022 года, в третьем квартале индекс потребительских цен снизился до уровня 5,7 %, поэтому по итогам 2023 года темпы роста ожидаются на уроне 5,5%, в 2024 и 2025 годах инфляция выйдет на целевой уровень в 4 %.
«В базовом варианте прогноза заложена положительная динамика роста ВРП (валового регионального продукта), которая спрогнозирована с учетом запланированного объема добычи нефти, производства электроэнергии. При этом в отраслевом разрезе на увеличение индекса ВРП в 2023-2025 окажут влияние отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития: обрабатывающая промышленность, сфера информационных технологий, строительный и транспортный комплексы», – доложила исполняющая обязанности директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Лариса Шанаурина.
Согласно наиболее вероятному сценарию социально-экономического развития региона, в номинальном выражении ВРП к 2025 году составит более 6,1 трлн рублей, а уровень инвестиций – 1,2 трлн рублей.
Добавим, что прогноз социально-экономического развития автономного округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ляжет в основу проекта бюджета Югры на данный период.
Ранее мы писали, что бюджет Ханты-Мансийского автономного округа на начало октября по доходам исполнен на 246,4 млрд рублей при годовом плане на 2022 год 268,5 млн. рублей. Исполнение составило 91,8 %.