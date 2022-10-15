В Югре открылась фотовыставка «Мой успех = моя мама»

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Фотовыставка, посвященная мамам будущих чемпионов, начала свою работу в Ханты-Мансийске.
Презентация проекта «Мой успех = моя мама» состоялась во время торжественной церемонии открытия фестиваля спорта «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития.
Экспозиция объединила более 40 разножанровых фотографий, сделанных во время занятий физкультурой. Героями снимков стали мамы и юные спортсмены, а также ханты-мансийские фотографы Елена Гембач, Ксения Романова, Марина Борисова, Светлана Кравченко и Юлия Финогенова. Все они пришли на презентацию проекта.
Съемки проводились в Ханты-Мансийске, Когалыме, Покачах, Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Нягани, Югорске, Белоярском, Березовском, Кондинском, Советском и Ханты-Мансийском районах силами независимых фотографов и муниципальных изданий. Как отмечают организаторы, проект должен подчеркнуть приоритетную роль мамы в процессе физического воспитания ребенка, а также продемонстрировать силу материнской любви, самоотверженный труд и безграничную веру в своих детей.
В течение ближайших двух недель работы, собранные в рамках экспозиции, можно увидеть в холле первого этажа Центра развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске (ул. Студенческая, 21).
«Этой фотовыставкой мы хотим сказать спасибо всем мамам наших воспитанников за помощь и поддержку. В первую очередь, благодаря мамам ребенок делает первые шаги и успехи в спорте. Спасибо партнерам, что поддержали нашу идею и на условиях благотворительности включились в работу», – высказался об этом проекте директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.
Добавим, что фотовыставка является частью большого медиапроекта, который объединит фото- и видеоматериалы, газетные статьи и интернет-публикации о мамах будущих чемпионов. Центр адаптивного спорта готовится представить этот проект в преддверии Дня матери (27 ноября) и Международного дня инвалидов (3 декабря). Ранее мы сообщали о том, что югорские спортсмены завоевали 36 медалей на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».