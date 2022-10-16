Правительство Югры утвердило государственные программы на ближайшие три года

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Правительство Югры утвердило государственные программы на ближайшие три года

В ходе заседания правительства автономного округа утверждены государственные программы Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Их одобрили с учетом решений, которые были приняты по прогнозу социально-экономического развития региона, бюджетным проектировкам по проектам этих документов.

«С 2023 года в регионе будет реализовываться 25 государственных программ. Они содержат предложения по инициативному бюджетированию, в формировании которых участвовали граждане, бизнес, муниципальные образования по результатам общественных обсуждений», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона обратила внимание на принятие решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Решение разработано по поручению губернатора департаментом финансов Югры.

«Его цель - ускорение процедур, связанных с приобретением жилья для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, обеспечение ввода того количества жилого фонда, которое требуется для решения вопросов обеспечения жильем населения. Решение работает как минимум в двух направлениях — в интересах граждан, которые нуждаются в жилье в связи с тем, что проживают сейчас в аварийном жилом фонде, и в интересах граждан, которые заняты в строительных организациях и организациях, производящих строительные материалы и конструкции, с целью обеспечения ввода нового жилья взамен сносимого аварийного в том числе», — пояснила Наталья Комарова.

Директор департамента финансов Югры Вера Дюдина добавила, что изменения в сводную бюджетную роспись обеспечат предоставление субсидий муниципалитетам для реализации полномочий в области градостроительной политики и строительства жилья.

«Всего между муниципальными образованиями распределяется 1 млрд 645 млн рублей. Муниципалитеты. В целом, проект подготовлен с учетом предложений главных распорядителей средств», — рассказала она.

Напомним, также что недавно члены правительства одобрили прогноз социально-экономического развития Югры.

ugra-news.ru

Вс, 16/10/2022 - 18:12

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