Альтернативная система подачи кислорода появилась в детской больнице

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Новое оборудование в отделении анестезиологии и реанимации способно стать альтернативой искусственной вентиляции легких. Два новых аппарата респираторной поддержки позволяют полностью избежать или сократить время пребывания на ИВЛ.
Работа оборудования осуществляется за счет подачи большого потока увлажненного кислорода с помощью встроенного компрессора. Мощность потока варьируется от 5 до 60 литров кислородной смеси в минуту. Регулируется и температура подаваемого воздуха – от 34 до 37 градусов. Кислород подается через назальный катетер и при использовании аппарата сохраняется способность разговаривать, принимать пищу.
«Аппарат помогает дышать за счет того, что подает, говоря простым языком, большое количество кислородно-воздушной смеси и прогоняет её через легкие. Благодаря возможности регулировать температуру и скорость подачи воздуха мы можем использовать аппарат у детей разных возрастов, а теплый воздух дает дополнительный благоприятный эффект», – рассказывает о новом устройстве заведующий отделением анестезиологии и реанимации Станислав Казадаев.
Аппарат помогает облегчать состояние пациента при различных респираторных патологиях: актуален при COVID-19, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении бронхиальной астмы, муковисцидозе, бронхолегочной дисплазии и других заболеваниях органов дыхания.
При использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Также аппарат можно использовать для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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