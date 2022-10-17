В Югре во вторник в прямом эфире состоится заседание окружной призывной комиссии по мобилизации

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Завтра, 18 октября, в прямом эфире состоится заседание региональной призывной комиссии по мобилизации.
Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила об этом на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в «Телеграм». «Состоявшаяся на прошлой неделе трансляция показала свою востребованность — более 500 тысяч просмотров, — написала в своих аккаунтах глава региона. — Будут даны ответы на вопросы, которые вы задаете в социальных сетях, на горячую линию».
Трансляция будет идти в аккаунтах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в группе региона «Югра» «ВКонтакте».
Начало встречи в 16:00.