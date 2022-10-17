В Югре во вторник в прямом эфире состоится заседание окружной призывной комиссии по мобилизации

  • Русский
В Югре во вторник в прямом эфире состоится заседание окружной призывной комиссии по мобилизации

Завтра, 18 октября, в прямом эфире состоится заседание региональной призывной комиссии по мобилизации.

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила об этом на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в «Телеграм». «Состоявшаяся на прошлой неделе трансляция показала свою востребованность — более 500 тысяч просмотров, — написала в своих аккаунтах глава региона. — Будут даны ответы на вопросы, которые вы задаете в социальных сетях, на горячую линию».

Трансляция будет идти в аккаунтах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте»«Одноклассники», в группе региона «Югра» «ВКонтакте».

Начало встречи в 16:00.   

admhmao.ru

Пнд, 17/10/2022 - 14:19

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.