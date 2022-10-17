Многодетным семьям в Югре будут компенсировать плату за обучение детей в колледжах

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Многодетным семьям в Югре будут компенсировать плату за обучение детей в колледжах

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение ввести новую меру соцподдержки для многодетных семей — им компенсируют затраты на оплату обучения детей, получающих среднее профессиональное образование.

«Изменения будут внесены в окружной закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Югре» в части введения новой меры социальной поддержки для многодетных семей в виде компенсации стоимости платного обучения детей в размере 50 %, но не более 40 000 рублей в календарный год», — пояснила директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева.

По оценке ведомства, в год новой мерой поддержки смогут воспользоваться 370 югорчан. Работать она начнет с 1 января 2023 года.

Компенсация будут выплачивать за счет средств бюджета автономного округа, предусмотренных в государственной программе «Развитие образования» на 2023-2025 годы.

Ранее мы писали, что дети-инвалиды в Югре получат компенсацию за проезд к месту учебы в пределах округа.

ugra-news.ru

Пнд, 17/10/2022 - 14:22

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