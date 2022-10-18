Служба Госкультохраны и югорские археологи расскажут читателям о Березовском городище

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В канун 430-летия основания города Березова Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представляет вниманию читателей юбилейный 20-й выпуск сборника «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого». Научный сборник обобщает результаты многолетних археологических исследований на территории Березовского городища.
Напомним, каждый выпуск ежегодно рассказывает об одном из объектов феноменального археологического наследия Югры. Материалы для издания 2022 года – «Берёзов: первый русский город Югры XVI–XVIII веков (краткие результаты комплексного археологического исследования) –подготовили Г. П. Визгалов, С. Г. Пархимович, Е. Н. Петрова.
Историческая справка
Нынешнее городское поселение Берёзово, в прошлом имевшее статус города, основано по приказу московского царя Федора Иоанновича в 1593-94 годах отрядом служилых людей под начальством воеводы Никифора Траханиотова. Оборонительная система Берёзова была устроена в традиции русского крепостного строительства XVII в. – острог и город. Берёзов стал важнейшим военно-административным и торговым центром в Северном и Нижнем Приобье на целых три века.
Служилые люди Березовского гарнизона сыграли значительную роль в присоединении Сибири к Российскому государству. Они несли службу на таможенных и служебных заставах, исправляли функции ясачных (налоговых) сборщиков, сопровождали караваны за хлебом в Тобольск и за солью на озере Ямыш, строили новые города и остроги – Томск, Сургут и Нарым.
С расширением Российской Империи Берёзов утратил свое военное значение и стал местом политической ссылки. Сюда, в частности, были сосланы сподвижник Петра Великого князь Меншиков, позднее – революционеры-декабристы.
В дальнейшем Берёзов остается важным торговым и административным пунктом в регионе.
Богатая история одного из первых русских городов на севере Западной Сибири не отражена в облике современного поселка, о ней рассказывает лишь небольшая экспозиция местного краеведческого музея. Памятники Березова, находящиеся в черте существующего поселка, до недавнего времени воспринимались застройщиками и благоустроителями как досадное препятствие. Это приводит к забвению исторического значения Березова, считают югорские археологи. К счастью, их услышала и поддержала губернатор Югры Наталья Комарова, которая регулярно посещает раскопки. В будущем при поддержке властей ученые планируют воссоздать часть кремля и построек посада городища, привлечь тем самым внимание жителей и гостей региона к славному прошлому этого города, визуализировать его.
Первым шагом на пути к этому станет знакомство читателей с материальной культурой и бытом Березовских жителей, детально воссоздать которые сейчас можно, только изучая археологическое наследие.
Березов подробно описан учеными, краеведами, путешественниками, изображен на картах и планах XVII–XVIII веков. Но письменные источники обычно рассказывают о происходивших событиях, а о том, как жили люди, чаще всего умалчивают. Информацию об этом можно почерпнуть часто только из археологического культурного слоя.
Комплексное изучение Березовского городища началось в 2008 году. Работам мешает вечная мерзлота, но она же, оказывая консервирующее действие на древние постройки и предметы, становится помощником археологов. Как прокомментировал руководитель экспедиции Сергей Пархимович: «Замороженные предметы XVII–XVIII веков лежат здесь, в земле».
Югорскими археологами собрана огромная коллекция этих предметов: фрагментов посуды, предметов быта, орудий труда и охоты. В 2021 году были найдены кожа, волосы, ткани и даже чернила. Будучи в хорошей сохранности, артефакты являются важнейшим историческим источником общероссийского значения. Находки югорских археологов, о которых расскажет новый выпуск издания, интересны ученым других регионов, так как позволяют реконструировать жизнь того исторического периода и в других русских городах.
20-й выпуск издания «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого» готовит к выпуску при содействии Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Издательская группа АНО «Институт археологии Севера», НПО «Северная археология – 1» и Центра югорской археологии и этнографии. Руководитель издательского проекта – Олег Кардаш.
Книга предназначена для историков, археологов, этнологов, в том числе зарубежных, преподавателей учебных заведений, работников культуры и средств массовой информации, студентов, школьников, а также для всех тех, кто интересуется историей, археологией и культурным наследием ХМАО - Югры.
После выхода из печати издание будет доступно на сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в официальной группе АНО «Институт археологии Севера» https://vk.com/nordarcheo
С информацией о проектах югорских археологов можно ознакомиться на ресурсах АНО «Институт археологии Севера»
http://www.nordarcheo.ru/cgi-bin/main
https://ok.ru/group/63143322714289
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Дополнительная информация по т. +7 (911) 956-61-40