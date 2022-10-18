Династия стоматологов в Белоярской районной больнице

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В больнице успешно трудится династия стоматологов. В стоматологическое отделение трудоустроен новый врач-стоматолог Оскар Ахунов. После окончания Башкирского государственного медицинского университета он вернулся в родной город.
Ия Ахунова – мама Оскара Рустамовича врач-стоматолог, работает в БУ «Белоярская районная больница» с 1994 года. Ия Александровна - врач с большой буквы и давно зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, за время работы ни одного нарекания со стороны пациентов в стоматологическом деле. Она узнаваема в городе и всегда её приветствуют улыбкой и благодарностями. Теперь и Оскару предстоит пройти путь врача и заслужить уважение пациентов. «Я люблю свою профессию, сознательно её выбрал, конечно, многому в выборе способствовала мама, и я не могу подвести её, не могу уронить её авторитет и уважение», - рассказал Оскар.
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