Фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Югры»

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Государственный художественный музей и Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 24 октября 2022 года представят фотовыставку «Особо охраняемые природные территории Югры» из цикла «Музей представляет».
Посетители музея познакомятся с уникальными снимками флоры и фауны, сделанными на заповедных территориях земли Югорской. В регионе 24 особо охраняемые природные территории общей площадью 2 592 570,1 га, что составляет 4,8% от площади округа.
На фотовыставке представлены фотографии всех времен года, основных видов животных: медведя, лося, лисы, лягушки и многих других. Кроме этого распространённые виды растений, основные типы ландшафтов и растительных ассоциаций: лесов, болот и пойм рек. Снимки животных в природе и в непосредственной близости к человеку показывают, насколько тесно связана среда обитания человека с естественными природными участками.
Фотовыставка направлена на формирование у посетителей чувства бережного отношения к окружающей среде, воспитания и укрепление патриотических чувств гордости за наш Югорский край. Экспозиция будет полезна, познавательна, интересна и взрослым, и детям. Каждый посетитель фотовыставки сможет по-новому посмотреть на все «природы чудные мгновенья», где как сказал автор стихов Андрей Тарханов: «Каждый миг в Природе – удивление, каждый жест её неповторим».
Государственный художественный музей