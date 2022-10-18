В Югре готовится новый выпуск программы «Дело чести» о Росгвардии

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В Югре готовится новый выпуск программы «Дело чести» о Росгвардии

Специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с журналистами телеканала «Самотлор» готовят пятый юбилейный выпуск ведомственной программы «Дело чести».

Одной из главных тем станет сюжет о профильном классе Росгвардии, образованном на площадке нижневартовской средней школы № 10.

Ведущая проекта Екатерина Королева вместе со съемочной группой побывает на открытом уроке, организованном ветераном войск правопорядка старшим лейтенантом полиции в отставке Евгением Горчаковым, и узнает, как проходит обучение юных росгвардейцев.

Кроме этого зрителей проинформируют о совместных учениях сотрудников ОМОН «Сокол-Югра» и 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, а так же о праздничных датах ведомства.

Югорчане смогут увидеть свежий выпуск программы «Дело чести» 25 октября в эфире ТРК «Самотлор», а также на официальном RUTUBE-канале телерадиокомпании.

 

Артем Енов

Втр, 18/10/2022 - 13:33

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