В Югре готовится новый выпуск программы «Дело чести» о Росгвардии

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Специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с журналистами телеканала «Самотлор» готовят пятый юбилейный выпуск ведомственной программы «Дело чести».
Одной из главных тем станет сюжет о профильном классе Росгвардии, образованном на площадке нижневартовской средней школы № 10.
Ведущая проекта Екатерина Королева вместе со съемочной группой побывает на открытом уроке, организованном ветераном войск правопорядка старшим лейтенантом полиции в отставке Евгением Горчаковым, и узнает, как проходит обучение юных росгвардейцев.
Кроме этого зрителей проинформируют о совместных учениях сотрудников ОМОН «Сокол-Югра» и 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, а так же о праздничных датах ведомства.
Югорчане смогут увидеть свежий выпуск программы «Дело чести» 25 октября в эфире ТРК «Самотлор», а также на официальном RUTUBE-канале телерадиокомпании.
Артем Енов