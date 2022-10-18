В языке душа народа

  • Русский
В языке душа народа

Так назывался мастер-класс, который 17 октября состоялся в Детском этнокультурно-образовательном центре и был проведён для студентов Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.

Педагог дополнительного образования Центра Любовь Федоркив начала занятия с загадывания загадки «Много меня пропал бы мир, мало меня пропал бы мир. Что это?», не отгадав эту загадку, педагог загадал следующую «Я и туча, и туман, и ручей, и океан, и летаю и теку, и стеклянной быть могу». Участники тут же отгадали – речь идёт о воде.

Сегодня студенты познакомились с образом слова «вода» с помощью кластерного метода. Этот метод обучения, который получил широкое распространение на занятиях по изучению разных языков. Этот метод способствует развитию ассоциативного мышления, воображения, индивидуализирует обучение. В качестве кластера – ключевого слова – используется любое слово, вокруг которого записываются слова, связанные с данным словом тематически.

Сегодня студенты под руководством педагога записывали кластер слов, связанные со словом «вода», по-хантыйски «йингк», по-мансийски «вит»: живая вода, чистая вода, холодная вода, тёплая вода, горячая вода и т.д.

Также будущие учителя познакомились с творчество хантыйского писателя Еремея Айпина и мансийского писателя Ювана Шесталова, прочли отрывки произведений, в которых авторы обожествляли воду.

В практической части студенты из слова «вода» составили синквейн – пятистрочные стихотворения, которые затем зачитали.

В завершение мастер-класса Любовь Алексеевна научила студентов изготавливать берестяной короб, в который можно наливать воду.

Журналисты Людмила Гурьева и Тамара Мерова познакомили студентов с газетами на хантыйском и мансийском языках «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», рассказали о работе журналистов национальной редакции, об особенностях интервьюирования коренных жителей, об этике, которую необходимо соблюдать при беседе, о чём можно спрашивать, а о чём нет и т.д. Также рассказали об опыте работы с детьми и молодёжью, в частности, о проекте «Юный корреспондент», который начался с 2015 года. Кроме этого, редакция ежегодно проводит творческие конкурсы, в настоящее время продолжается видеоконкурс «Сначала была сказка…». Студенты задавали вопросы, их интересовало, достойные ли зарплаты у журналистов национальной редакции. На что мы ответили, что по окружному закону, все специалисты округа, работающие по сохранению и популяризации родных языков коренных народов Югры, получают доплату в размере 25 %, это хороший стимул для работы и в нашей редакции.

В завершение мастер-класса педагог по музыке Владимир Меров исполнил на традиционном мансийском инструменте санквылтапе мелодию с танцующими куклами.

Людмила Гурьева

Втр, 18/10/2022 - 17:36

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.