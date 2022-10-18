В языке душа народа

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Так назывался мастер-класс, который 17 октября состоялся в Детском этнокультурно-образовательном центре и был проведён для студентов Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.
Педагог дополнительного образования Центра Любовь Федоркив начала занятия с загадывания загадки «Много меня пропал бы мир, мало меня пропал бы мир. Что это?», не отгадав эту загадку, педагог загадал следующую «Я и туча, и туман, и ручей, и океан, и летаю и теку, и стеклянной быть могу». Участники тут же отгадали – речь идёт о воде.
Сегодня студенты познакомились с образом слова «вода» с помощью кластерного метода. Этот метод обучения, который получил широкое распространение на занятиях по изучению разных языков. Этот метод способствует развитию ассоциативного мышления, воображения, индивидуализирует обучение. В качестве кластера – ключевого слова – используется любое слово, вокруг которого записываются слова, связанные с данным словом тематически.
Сегодня студенты под руководством педагога записывали кластер слов, связанные со словом «вода», по-хантыйски «йингк», по-мансийски «вит»: живая вода, чистая вода, холодная вода, тёплая вода, горячая вода и т.д.
Также будущие учителя познакомились с творчество хантыйского писателя Еремея Айпина и мансийского писателя Ювана Шесталова, прочли отрывки произведений, в которых авторы обожествляли воду.
В практической части студенты из слова «вода» составили синквейн – пятистрочные стихотворения, которые затем зачитали.
В завершение мастер-класса Любовь Алексеевна научила студентов изготавливать берестяной короб, в который можно наливать воду.
Журналисты Людмила Гурьева и Тамара Мерова познакомили студентов с газетами на хантыйском и мансийском языках «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», рассказали о работе журналистов национальной редакции, об особенностях интервьюирования коренных жителей, об этике, которую необходимо соблюдать при беседе, о чём можно спрашивать, а о чём нет и т.д. Также рассказали об опыте работы с детьми и молодёжью, в частности, о проекте «Юный корреспондент», который начался с 2015 года. Кроме этого, редакция ежегодно проводит творческие конкурсы, в настоящее время продолжается видеоконкурс «Сначала была сказка…». Студенты задавали вопросы, их интересовало, достойные ли зарплаты у журналистов национальной редакции. На что мы ответили, что по окружному закону, все специалисты округа, работающие по сохранению и популяризации родных языков коренных народов Югры, получают доплату в размере 25 %, это хороший стимул для работы и в нашей редакции.
В завершение мастер-класса педагог по музыке Владимир Меров исполнил на традиционном мансийском инструменте санквылтапе мелодию с танцующими куклами.
Людмила Гурьева