В Югре к 107-летней годовщине подразделений связи Росгвардия организовала познавательную экскурсию для детей
В рамках всероссийского ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО–Югре провели день открытых дверей, приуроченный к 107-й годовщине подразделений связи войск национальной гвардии Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 15 июля. Для воспитанников детского летнего лагеря одной из образовательных студий Ханты-Мансийска росгвардейцы организовали тематические площадки, а также провели для ребят увлекательную игру, в ходе которой гости ознакомились с профессией военного связиста.
Участникам встречи была продемонстрирована работа командно-штабной машины, в ходе которой мальчики и девочки в возрасте 6-11 лет получили уникальную возможность пообщаться между собой посредством радиостанции, а также примерить средства бронезащиты.
Кроме этого, для юных югорчан была проведена экскурсия по музейной композиции теруправления. Видеоролик о работе подразделения ведомства дополнил программу мероприятия.
«Ребята узнали о работе военнослужащих подразделений связи, примерили средства бронещиты и получили возможность задать вопросы росгвардейцам. Все это способствует детям определиться с будущей профессией», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В завершении встречи ребята поделились своими впечатлениями с региональными журналистами.
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