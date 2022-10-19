Врачи-офтальмологи приняли участие в работе научно-практического конгресса

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Врачи-офтальмологи приняли участие в работе научно-практического конгресса

В Москве прошёл 22-й Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии». В конгрессе приняли участие 2500 специалистов, из них 900 онлайн и 1600 офлайн. Живая хирургия, осложненные случаи хирургии катаракты, различные способы фиксации интраокулярной линзы (далее - ИОЛ). 

Участие в таких масштабных и значимых мероприятиях позволяет специалистам окружной клинической больницы Нижневартовска ежегодно получать новые знания от лидеров отрасли, знакомиться с последними технологическими разработками в области хирургии глаза и обмениваться опытом с коллегами. В работе конференции приняла участие заведующая офтальмологическим отделением Бирджа Алиева. Ежегодно в её отделении проводится около 2000 операций по поводу катаракты.  Катаракта – это заболевание глаз, основная суть которого заключается в постепенном помутнении хрусталика, что рано или поздно приводит к абсолютно безболезненному снижению остроты зрения вплоть до полной потери зрения. Единственный способ изменить эту ситуацию – удаление помутневшего хрусталика и установка на его место искусственной интраокулярной линзы.

Как рассказывает доктор, не всякая катаракта требует стандартного подхода. При осложненных катарактах с дефектом святочного аппарата, таких как: разрыв цинковых связок, катаракты с подвывихом, травматические катаракты, требуется больший объём вмешательства с фиксацией ИОЛ. «Способы фиксации различны, на конгрессе был представлен способ склеральной фиксации при котором линза принимает эффективное положение, как и при имплантации ее в капсульный мешок. Такие навыки фиксации дают нам возможность успешно возвращать нашим пациентам зрение, не направляя их за пределы округа».

На сегодняшний день таким способом в больнице Нижневартовска прооперировано 4 пациента. За девять месяцев 2022 года проведено 1324 факоэмульсификаций.

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Ср, 19/10/2022 - 13:17

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