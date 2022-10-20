Выставка детского творчества «Учитель на всю жизнь»

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Выставка детского творчества «Учитель на всю жизнь»

В Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева с октября открылась выставка детского творчества «Учитель на всю жизнь».

Участники выставки – ученики Детской академии искусств, воспитанники Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию, Центра социальной помощи семье и детям, дети из Донецкой и Луганской народных республик. К экспонированию представлены детские работы, выполненные в традиционных графических техниках: масляная пастель, акварель, гуашь и книга А.С. Знаменского «Летающие мысли» (1993), иллюстрированная  Г.С. Райшевым.

Тема выставки выбрана неслучайно. В ее название положены слова Г.С. Райшева о своем учителе – Аркадии Степановиче Знаменском, продолжателе известной династии сибирских просветителей и деятелей культуры.

Первыми гостями на выставке стали учащиеся 7-го класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ивана Захаровича Безноскова».

Подростков познакомили с жизнью и творчеством заслуженного художника России Г.С. Райшева и рассказали о его педагоге и духовном наставнике А.С. Знаменском.

Во время работы выставки для детей и взрослых будут проводиться экскурсии, художественные занятия и творческие мастер-классы.

Выставка продолжит работу до 30 ноября 2022 года.

 

Маргарита Осьмуха, Научный сотрудник сектора проектной деятельности

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Чт, 20/10/2022 - 09:35

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