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В Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева с октября открылась выставка детского творчества «Учитель на всю жизнь».
Участники выставки – ученики Детской академии искусств, воспитанники Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию, Центра социальной помощи семье и детям, дети из Донецкой и Луганской народных республик. К экспонированию представлены детские работы, выполненные в традиционных графических техниках: масляная пастель, акварель, гуашь и книга А.С. Знаменского «Летающие мысли» (1993), иллюстрированная Г.С. Райшевым.
Тема выставки выбрана неслучайно. В ее название положены слова Г.С. Райшева о своем учителе – Аркадии Степановиче Знаменском, продолжателе известной династии сибирских просветителей и деятелей культуры.
Первыми гостями на выставке стали учащиеся 7-го класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ивана Захаровича Безноскова».
Подростков познакомили с жизнью и творчеством заслуженного художника России Г.С. Райшева и рассказали о его педагоге и духовном наставнике А.С. Знаменском.
Во время работы выставки для детей и взрослых будут проводиться экскурсии, художественные занятия и творческие мастер-классы.
Выставка продолжит работу до 30 ноября 2022 года.
Маргарита Осьмуха, Научный сотрудник сектора проектной деятельности