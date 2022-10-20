В Югре пройдет конкурс детского рисунка, посвященный 80-летию Сталинградской битвы

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В Югре пройдет конкурс детского рисунка, посвященный 80-летию Сталинградской битвы

В рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы победы: Сталинград» специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с преподавателями Центра искусств для одаренных детей Севера организовали конкурс детского рисунка «Битва за Сталинград», посвященный 80-летию величайшего сражения в истории человечества.

Участниками мероприятия станут учащиеся 7-х и 8-х классов отделения общеобразовательных и гуманитарных дисциплин колледжа-интерната.

После тематической встречи с офицерами Росгвардии и просмотра документального фильма киностудии Росгвардии «56 огненных дней. 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР», намеченной на 31 октября, в своих работах ребята при помощи художественных материалов постараются изобразить героизм, мужество и непоколебимую стойкость воинов соединения, оборонявших город на Волге. Конкурс детского рисунка продлится до 21 ноября.

Победителей творческого состязания в трех номинациях «Сталинград глазами детей», «Подвиг солдата» и «Связь поколений» определит компетентное жюри, в состав которого войдут представители ведомства и Центра искусств для одаренных детей Севера.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО  - Югре

сержант Артем Енов

Чт, 20/10/2022 - 12:20

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