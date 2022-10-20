В Кондинскую районную больницу продолжает поступать новейшее медицинское оборудование

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В Кондинскую районную больницу продолжает поступать новейшее медицинское оборудование

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» арсенал оборудования медучреждения был пополнен сразу 3-мя цифровыми рентгеновскими аппаратами. Современные рентген-аппараты были установлены в рентген-кабинете, инфекционном отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации.

Использование данных современных устройств в диагностике позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению. «Изображение четко передается на монитор. Качество отображаемого изображения высокое. Кроме того, достоинства цифровых аппаратов заключается и в том, что при обследовании доза облучения пациентов в разы ниже, чем на старом оборудовании. То есть при минимальной лучевой нагрузке мы получаем снимки высокого качества», - отметил заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Евгений Боровиков.

 

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Чт, 20/10/2022 - 12:27

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