Пенсионеры-северяне могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги»

- Русский
Пенсионный фонд России компенсирует жителям Крайнего Севера стоимость проезда к месту отдыха и обратно не выходя из дома. Новый сервис по подаче заявления о возмещении дорожных расходов запущен на портале Госуслуг совместно с Минцифры.
Работа по повышению качества социальных услуг и их доступности проводится Пенсионным фондом России при реализации концепции цифровой трансформации, которая курируется Минтрудом и оптимизирует работу ПФР, ФСС и МСЭ.
«Цифровая трансформация – это не просто внедрение новых технологий. В первую очередь – это удобство и удовлетворенность наших граждан. Расширяя способы и формы получения услуг, мы повышаем качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут запросить компенсацию проезда к месту отдыха в электронном виде не выходя из дома. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляются вместе с другими выплатами Пенсионного фонда. Например, на счет в банке или почтовым переводом», – пояснил временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков.
Глава ПФР также напомнил, что в прошлом году Пенсионный фонд возместил расходы за проезд на отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. Средний размер компенсации, которую получили пенсионеры после возвращения с отдыха, составил 16 тыс. рублей.
Неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности, при этом проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, один раз в два года имеют право на компенсацию расходов проезда по России к месту отдыха и обратно.
При подаче электронного заявления гражданину потребуются: фото или скан билетов; сведения о сумме расходов; справка о стоимости проезда по маршруту, если гражданин выбрал места более высокой категории стоимости.
Деньги компенсируются в размере, не превышающем стоимость проезда: в плацкартном вагоне, эконом-классом на рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний стран – членов ЕАЭС, междугородным регулярным автобусом, в каюте III категории речного судна, в каюте IV – V групп морского судна.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре