«Несказка», придуманная детьми

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20 октября состоялась премьера спектакля «Несказки» по итогам работы «Творческой лаборатории для детей с ОВЗ» с участием актёров театра обско-угорских народов «Солнце». Работали над спектаклем приглашённые режиссеры Алексей Житковский и Алена Смирницкая. В основу спектакля вошли уникальные детские истории из их жизненного опыта. Ребята, обучающиеся в школе № 10 г. Ханты-Мансийска стали авторами спектакля. В течение 10 дней придумывали сюжеты сказок, сценографию, костюмы, музыку, снимали мультфильмы, совместно с художниками театра изготовили декорации и реквизиты.
В период с 12 по 20 октября для детей проводились мастер-классы по написанию и драматургическому разбору пьес, актерскому мастерству, сценической речи и ораторскому искусству.
Спектакль «Несказки» – документальная и сказочная постановка, так как в ней есть трагические истории о непростых жизненных ситуациях, о том, как они учатся жить по правилам, говорить правду, обретать мир и гармонию с окружающими людьми.
«Сказать, что это полезно, это ничего не сказать, это «архиполезно». Во-первых, это общение друг с другом, во-вторых, это общение с другими людьми, в-третьих, в рамках данного общения ребята делятся опытом друг с другом. В рамках проекта, каждый может раскрыть свои новые способности, узнать о возможностях и творчески себя реализовать», – рассказал директор театра обско-угорских народов «Солнце» Евгений Игоревич Захаров.
Евгений Игоревич поблагодарил участников, и тех, кто был причастен к созданию чудесного спектакля.
В завершение спектакля детям, принимавшим активное участие в творческой лаборатории, были вручены памятные подарки, цветы, а также дипломы участников проекта.
Оксана Албина