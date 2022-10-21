Заведующий кардиохирургическим отделением окружной клиники выступил с докладом на Всероссийском Форуме «InnoMed»

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Заведующий кардиохирургическим отделением окружной клиники выступил с докладом на Всероссийском Форуме «InnoMed»

Сергей Стефанов из Ханты-Мансийска представил собственный опыт использования российских гибридных стент-графтов «МедИнж» при остром расслоении аорты I типа. Доклад встретил широкое одобрение коллег из других кардиохирургических центров. Несмотря на крайне тяжёлый контингент пациентов ханты-мансийским кардиохирургам удалось добиться впечатляющих результатов в лечении данной тяжёлой патологии, в том числе благодаря использованию гибридных стент-графтов нового типа.

Форум «InnoMed» ежегодно проводится в Пензе и является одним из ключевых мероприятий в сфере медицинской промышленности и здравоохранения Российской Федерации. В нём принимают участие представители и руководители ведущих сердечно-сосудистых центров, Минздрава и Минпромторга России, Ассоциации кластеров и технопарков, Ассоциации международных производителей медицинских изделий.

В этом году в рамках форума прошла научно-практическая конференция «Гибридные технологии в сердечно-сосудистой хирургии», в которой приняли участие специалисты и руководители ведущих российских кардиохирургических центров.  Кардиохирурги Ханты-Мансийска первыми в Тюменской области начали использовать гибридные стент-графты и технологию «замороженный хобот слона» в хирургии расслоений аорты еще в 2017 году, а с 2021 года, с появлением стент-графтов российского производства, значительно увеличили количество таких вмешательств.  Использование гибридных стент-графтов по технологии «замороженный хобот слона» позволяет улучшить как ближайшие, так и отдалённые результаты хирургического лечения острых расслоений аорты.

 

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Пт, 21/10/2022 - 12:58

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