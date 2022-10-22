На портале Госуслуг проходит голосования за малочисленные населенные пункты, в которых отсутствует мобильный Интернет
На портале Госуслуг проходит голосования за малочисленные населенные пункты, в которых отсутствует мобильный Интернет.
В трех населенных пунктах, набравших наибольшее число голосов, в 2023 году будет установлена базовая станция ООО «Т2 Мобайл» стандарта 4G.
В настоящее время под критерии попадают следующие населенные пункты:
№ п/п Населенный пункт
д. Кимкьясуй Березовского района
д. Чембакчина Ханты-Мансийского района
с. Тундрино Сургуского района
д. Таурова Сургуского района
д. Тайлакова Сургуского района
п. Песчаный Сургуского района
д. Чехломей Нижневартовского района
п. Дальний Кондинского района
Под критерий также попадают населенные пункты д. Анеева Березовского района, д. Нумто и д. Юильск Белоярского района . Точки доступа, оборудованные средствами связи для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, в данных населенных пунктах будут установлены в 2023 году в соответствии с результатами голосования 2021 года. Голосовать за данные населенные пункты НЕ НАДО!
Просим отдать свой голос за один из указанных населенных пунктов одним из 2 способов:
- на портале Гослуслуг
- отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по адресу:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным. Письмо должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населённый пункт, за который отдается голос/голоса. При подсчёте бумажных голосов будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 26 ноября 2022 года (включительно).
Порядок голосования на портале Госуслуг:
Авторизовавшись на сайт портала Госулуг https://www.gosuslugi.ru/, необходимо зайти в раздел «Голосование за Интернет» (https://www.gosuslugi.ru/inet).
Нажимаете кнопку «Проголосовать» и переходите в раздел «Голосование за подключение к мобильному интернету малых населённых пунктов».
В строке поиска вводите название населенного пункта, за который хотите отдать свой голос, и подтверждаете свой выбор, нажав на кнопку «Да».