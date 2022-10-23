Проекты традиционной деятельности народов ханты и манси получили грантовую поддержку

На портале Госуслуг проходит голосования за малочисленные населенные пункты, в которых отсутствует мобильный Интернет.

В трех населенных пунктах, набравших наибольшее число голосов, в 2023 году будет установлена базовая станция ООО «Т2 Мобайл» стандарта 4G.

⁣В настоящее время под критерии попадают следующие населенные пункты:

№ п/п Населенный пункт