Проекты традиционной деятельности народов ханты и манси получили грантовую поддержку
В Ханты-Мансийске прошла публичная защита проектов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, претендующих на получение грантов. Победителей определила комиссия, в состав которой вошли общественные деятели, представители общин КМНС, специалисты исполнительных органов Югры.
Для участия в конкурсе заявки предоставили десять соискателей с двенадцатью проектами. Наиболее популярными направлениями стали развитие собирательства и рыбного помысла. В номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих» и «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла» конкурсанты представили по 4 проекта.
По итогам публичной защиты победителями признаны пять проектов из восьми допущенных к публичной презентации. Общая сумма присужденных грантов составила 15 млн 800 тысяч рублей.
По направлению «Развитие собирательства» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих» победителем признали проект «Приобретение транспортного средства для заготовки и транспортировки продукции дикорастущих». Грант в размере 3,8 млн рублей присудили Обществу с ограниченной ответственностью «Кордон» из Ханты-Мансийского района.
По направлению «Развитие оленеводства» в номинации «Развитие и обустройство частного оленеводческого хозяйства» гранта в размере 2,5 млн рублей удостоена община коренных малочисленных народов Севера «Осётные» из Белоярский район с проектом «Развитие и обустройство оленеводческого хозяйства ОКМНС «Осётные».
По направлению «Развитие рыбного промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла» победителем признали проект «Развитие рыбного промысла: заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла». Грант в размере 3,8 млн рублей присудили общине КМНС «Красный Яр» из Кондинского района.
В номинации «Переработка продукции рыбного промысла» грантовую поддержку в размере 2,7 млн рублей получил сельскохозяйственный рыбоохотпромысловый производственный кооператив «Волна» из Нефтеюганского района.
По направлению «Развитие охотничьего промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла» победителем признали проект «Развитие промышленной охоты и охотничьего хозяйства». Получателем гранта в размере 3 млн рублей стала сельскохозяйственная национальная община «Глухарь» из Кондинского района.
Решением комиссии дополнительную финансовую поддержку в размере 5 млн рублей получили еще два проекта, которые по итогам публичной защиты набрали более 80% баллов от количества баллов, набранных победителями конкурсного отбора.
По направлению «Развитие собирательства» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих» грантовую поддержку в размере 2 387 006 рублей окажут семейной (родовой) общине коренных малочисленных народов Севера «ПотумСоим» из Белоярского района. По направлению «Развитие рыбного промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла» грант в размере 2 612 994 рублей присудили проекту «Сохранение рыбных промыслов на древней земле Востыхой» общины КМНС «Востыхой» из Ханты-Мансийского района.
Отметим, грантовый конкурс для представителей коренных малочисленных народов Севера в Югре проводится с 2010 года. Его цель – создать условия для развития экономики традиционных форм хозяйствования КМНС региона путем возмещения части затрат для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности. За 12 лет в автономном округе за счет полученных по итогам конкурса грантам реализовано более 70 проектов.
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры