Стартовал прием заявок на конкурс «Журналист года Югры»
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа объявляет прием заявок на конкурс профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры». Документы можно предоставить по 13 ноября 2022 года через официальный сайт.
На конкурс принимаются работы, размещенные в СМИ и личных аккаунтах в социальных сетях в период с 16 ноября 2021 года по 13 ноября текущего года. Участниками могут стать штатные сотрудники и внештатные авторы СМИ, зарегистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Югры, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории автономного округа, в том числе участники региональных, федеральных этапов фестиваля «Российская студенческая весна» по направлению «Медиа»; граждане, проживающие в автономном округе, регулярно ведущие личные аккаунты в социальных сетях и имеющие не менее 500 подписчиков (блогеры).
Отметим, в этом году введены новые номинации:
— «Лучший молодой журналист» — информационные материалы, подготовленные студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по направлениям «Видеорепортаж», «Аудиоподкаст», «SMM и продвижение в социальных сетях», «Студенческие периодические издания», «Публикация», «Фоторепортаж»;
— «Год Здоровьесбережения» — информационные материалы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, профилактику различных болезней, а также формирование и развитие экологической культуры в обществе;
— «Семья и поддержка молодежи» — информационные материалы о семье, материнстве, отцовстве и детстве, поддержке молодежных инициатив;
— «Люди Z» — информационные материалы, отражающие цели, задачи, ход специальной военной операции России на Украине (военная служба, гуманитарные миссии, социокультурная адаптация прибывающих в Югру эвакуированных, решение о проведении частичной мобилизации, разоблачение фейков и др.);
— «Многовековая Югра» — информационные материалы об истории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
— «Этнокультурное наследие» — информационные материалы, направленные на популяризацию культурного наследия, самобытности, промыслов и ремесел народов Югры, этнотуризма.
Для участия необходимо заполнить заявку в электронном виде с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места работы, адреса электронной почты, номера мобильного телефона. Отдельными файлами к заявке прикрепить конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями положения о конкурсе, размещенного на официальном сайте.
По вопросам можно обратиться в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры по телефону: 8 (3467) 360-150 (доб. 2720), Семко Любовь Анатольевна.
Итоги конкурса будут подведены до 28 декабря 2022 года.
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры