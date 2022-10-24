Главный сурдолог Югры представила округ на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка
Мероприятие было посвящено вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча состоялась в Пензе. В его работе приняли участие уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, представители Государственной Думы и Федерального Собрания РФ, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций, заместители глав регионов по социальным вопросам, а также эксперты и специалисты в области защиты прав детей-инвалидов. В программе форума прошли пленарное заседание, тематические дискуссии, диалоги с экспертами. Форум организован при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Правительства Пензенской области.
Елена Васильева в своем докладе представила результаты интеграции различных структур региона для проведения реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации в Ханты-Мансийском автономном округе. Эксперты обсудили широкий круг вопросов - темы протокола сообщения диагноза, ранней помощи, паллиативной помощи, организации сопровождаемого проживания, работу центров дневного пребывания инвалидов, вопросы ментального здоровья в целом.
Предложения, выработанные в ходе работы съезда, будут использоваться при реализации стратегических программ Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
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