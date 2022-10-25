Уважаемые сотрудники этнографического музея «Торум Маа»!
От чистого сердца поздравляем ваш коллектив с 35-летним юбилеем!
Все эти годы музей был и остаётся для нас родным домом. Вы – хранители тайн прошлого и ценители настоящего искусства. Только от вас мы можем услышать достоверные «Истории семьи в истории страны – след прожитой жизни», неспешные рассказы об уникальных предметах из старинных амбаров и лабазов. Увидеть удивительные предметы из «Волшебного сундучка», окунутся в журчащий мир мелодии сказок, голоса древних игрушек, в уютной обстановке и с приятными людьми провести время на этнографических посиделках и на литературных встречах. Вы – неотъемлемая часть нашей жизни.
От всей души мы желаем вам беречь и развивать свой храм искусства, ценить и уважать свою профессию, работать в хорошем настроении и находить в рабочих буднях всё самое прекрасное, светлое и чистое, и даже уникальное! Здоровья, душевного тепла, долголетия и добрых отзывов от посетителей.
Коллектив объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»