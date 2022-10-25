Мастерство - результат постоянной подготовки: в стоматологии окружного центра создан учебный класс

Вчера в столице округа состоялось два благотворительных концерта в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в КТЦ «Югра-Классик». Концерт давался для школьников, студентов, жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.