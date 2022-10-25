Мастерство - результат постоянной подготовки: в стоматологии окружного центра создан учебный класс
Медицинским работникам необходимо постоянно обновлять свои знания и проверять имеющийся профессиональный кругозор на системность и актуальность. Причем спектр знаний работников здравоохранения не ограничивается только сферой своей деятельности. Для качественной работы и соответствия своей должности в зону интереса попадает охрана труда, пожарная, антитеррористическая и информационная безопасность, санитарно-противоэпидемиологический режим, экспертиза временной нетрудоспособности, неотложная помощь, в том числе первая помощь и т.д.
В Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлинике создан многофункциональный учебный класс. Кабинет оборудован компьютерной и оргтехникой, которая позволяет осваивать программы непрерывного медицинского образования, проходить тестирование перед профессиональной аттестацией. Не в каждой медицинской организации существует возможность автоматизированного тестирования работников по обязательным программам. В главной стоматологии Югры отделом автоматизированных систем управления производством совместно с профильными заместителями главного врача на информационной платформе системы дистанционного образования (СДО) была разработана и внедрена система тестирования. Таким образом, после проведения обязательных инструктажей в югорской стоматологии проводится контроль знаний работников.
Помимо этого, учебный класс позволяет врачам-специалистам отрабатывать на фантомах мануальные навыки по лечению зубов (эндодонтической обработке корневых каналов, постановке матриц, пломб и т.д.). Особенно это важно для молодых врачей, которые нарабатывают опыт работы и стремятся к высокому уровню качества оказания медицинской помощи. Необходимо отметить, что и здесь внедрен контроль - качество выполненных работ возможно оценить с использованием оптической техники.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao