В Югре состоялся благотворительный концерт Мариинского театра
Вчера в столице округа состоялось два благотворительных концерта в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в КТЦ «Югра-Классик». Концерт давался для школьников, студентов, жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Маэстро Валерий Абисалович рассказал о выступлении оркестра рассказал: «Мы только что сыграли первый концерт. В основном думали о молодёжи, которая по моим представлениям должна была присутствовать в зале. Программа была достаточно разнообразной, сыграли Прокофьева, Мусоргского, Равеля, Дебюсси, Мендельсона, на бис оркестр исполнил Иогана Штрауса. На втором концерте запланирован и «Вальс Фантазии» Глинки, ещё одну симфонию Мендельсона, Чайковского симфонию № 4. Очень важно, что мы традицию сохраняем и приезжаем в Югру ежегодно. Ранее мы выступили в Сургуте, а также в Красноярске. Не маленькие гастроли, мы стараемся сохранять наши связи и добавлять. В Нарьян-Маре мы выступим впервые, но безусловно, в Ханты-Мансийске мы чувствуем себя как дома. Более 15 лет у нас очень дружеская и сердечная связь с публикой, коллегами.
У нас много певцов, огромный оркестр, много площадок, это и концертный зал очень высокого качества, с великолепнейшей акустикой, 7 камерных залов.
Репертуар стремительно расширяется, и происходят два очень важных дела, с одной стороны, это новые имена, с другой, в новых спектаклях появляются новые названия. Ежегодные гастроли, а то и дважды-трижды в год в Америке, Японии, Китае. Насыщенный гастрольный график, к которому мы привыкли, я бы назвал нашей второй натурой, открываем сезон дома и в какое-то время проводим в трех или четырёх европейских странах.
В настоящее время этот процесс наиболее важный, чем крупные разнообразные гастроли, имеющие огромный географический охват. Сейчас, как бы не складывались обстоятельства, и во время коронавируса, определённые трудности также могут возникать. Я надеюсь, что мы не будем закрывать театр, как это было многократно в 2020 и 2021 годах. Мы не отменяли концерты, мы переносили их и проводили.
В Югре нам хочется играть одинаково часто, много и на хорошем качестве. Политические события сложного мира, в которых мы сейчас живём, они ни как не отражаются на нашем репертуаре. Одно скажу, у нас звучат и Моцарт, Бетховен, и Вернер, и как вы видели Мендельсон - великие музыканты.
Мир музыки, он не делим! Ни какие барьеры, ни какие усилия даже высокопоставленных чиновников не могут его разделить или расколоть».
Благотворительные концерты Мариинского театра направлены на развитие гражданских и патриотических чувств.
Оксана Албина