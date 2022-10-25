В Ханты-Мансийске состоялся форум учителей родных языков
20 октября 2022 года в режиме видеоконференцсвязи прошёл Форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера «Родной язык и литература в системе образования: современное состояние и перспективы развития».
В форуме приняли участие более 100 человек, это ведущие эксперты из Москвы, Саранска, Ханты-Мансийска, Мурманской области, работники сферы науки, образования, культуры, представители органов власти, учителя родных языков и родной литературы образовательных организаций Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, воспитатели дошкольных образовательных организаций, пришкольных интернатов и другие.
Проведение форума играет важную роль не только для учителей родного языка и литературы, но и в целом для педагогической общественности Югры. На нём были затронуты вопросы развития системы образования по родным языкам и родной литературе в Югре, рассматривались методические, дидактические, технологические, информационные аспекты деятельности, направленные на поддержку и развитие преподавания родного языка и родной литературы в образовательных организациях.
На пленарном заседании выступили 23 педагога-практика, работники учреждений культуры из Ханты-Мансийского, Октябрьского, Берёзовского, Кондинского, Белоярского, Сургутского районов, из Мордовии, Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. Директор Обско-угорского института прикладных исследований и разработок В.И. Сподина отметила: «Сегодня педагоги обогатились интересными идеями, послушали важные практики, такой обмен опытом является очень ценным. Заслушали доклады по подготовке педагогов по родному языку, также отметили необходимость духовно-нравственного воспитания на различных предметах, которые ведутся в школах. Учителя представили занимательные проекты, они делают все возможное, чтобы уроки были яркими, эмоциональными и нужными. Очень важно, что родительское сообщество привлекается к сохранению языка, к работе с детьми».
Преподаватели родных языков на форуме имели возможность выявить эффективные формы и технологии работы по обучению детей коренных малочисленных народов Севера родному языку и родной литературе.
Заместитель директора по научной работе обско-угорского института, доктор филологических наук Е.В. Косинцева говорит: «Восхищаюсь тем мастерством, той энергией, которую педагоги демонстрируют для того, чтобы привлечь ребёнка к изучению родного языка. Доклады показали разные подходы к изучению родного языка и литературы, это и педагогические находки, которые интегрируют ребёнка в традиционную культуру, формирующие неспециализированные навыки успешного развития обучения ребёнка. Это вклад семьи и общественных организаций в дело по изучению родных языков с учётом современного медиа коммуникационного пространства. Также были продемонстрированы возможности электронных ресурсов Обско-угорского института, которые помогут педагогу в его профессиональной работе, помогут ребёнку в изучении родных языков и литературы. Все руководствуются общей целью – сохранить родной язык и передать его подрастающему поколению. Это благая цель, которая заставляет искать новые подходы, новые методики, новые формы реализации этой работы, чтобы сохранить традиционный язык».
Ведущий научный сотрудник обско-угорского института, кандидат филологических наук А.А. Шиянова отметила важность подготовки учителей к конкурсам профессионального мастерства педагогических работников. На форуме они поделились своим опытом участия в конкурсах.
В процессе научных дискуссий педагоги говорили о возможности преподавания родных языков коренных народов Югры в рамках предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» с использованием изданных учебных пособий в соответствии с действующими ФГОС. Обско-угорскому институту прикладных исследований и разработок рекомендовано разработать образовательные программы по предметам «Родной язык» и «Родная литература» по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языкам (для 5-9 и 10-11 классов); активизировать работу по наполнению информационных ресурсов сайта учреждения в помощь учителю родного языка и литературы; создать Банк лучших образовательных практик. Институту развития образования рекомендовано предусмотреть в плане работы на 2023 и последующие годы проведение курсов повышения квалификации для учителей родных языков и литературы по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература».
Отметим, организатором форума выступили Департамент образования и науки Югры и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Было рекомендовано проводить форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера один раз в два года.
Надежда Рагимова