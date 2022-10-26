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Для слабовидящих

Образовательное мероприятие для пожилых людей

26.10.2022

Сотрудниками отдела профилактики БУ «Белоярская районная больница» проведено образовательное мероприятие для пожилых людей в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие».

Врачом - терапевтом отделения профилактики Светланой Евсеченко была раскрыта тема в рамках месячника «Профилактики факторов риска для пожилого человека». В конце лекции все желающие задали вопросы врачу и получили подробные ответы. Мероприятие понравилось присутствующим, и они ждут медиков с новыми темами снова.

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26.10.2022

26.10.2022