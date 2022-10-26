В клинической детской больнице осваивают высокотехнологичные операции по восстановлению слуха у детей
Навыки микрохирургических реконструктивных операций совершенствуют ЛОР-врачи детской больницы Нижневартовска. Серию мастер-классов для специалистов провел доцент кафедры оториноларингологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Олег Наумов. Для пациентов, в свою очередь, это оказалось уникальной возможностью получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы округа. Главная задача проведения показательных операций – совершенствование медицинской помощи детям с хроническим отитом, осложненным постоянными выделениями, снижением слуха, разрастанием тканей. Одно из самых частых осложнений среднего уха, требующее тонкого хирургического вмешательства – холестеотома. Это доброкачественное образование, имеющее злокачественные свойства. Холестеотома разрушает находящиеся вокруг костные ткани, вызывает внутричерепные осложнения, провоцирует заметное снижение слуха.
Врачи учились тонкостям высокофункционального процесса удаления опухоли и оссикулопластике – операции по восстановлению цепи слуховых косточек с помощью специальных протезов. За неделю работы столичного отохирурга в детской больнице удалось провести восемь таких операций. «Коварность хронических процессов в том, что они могут протекать и бессимптомно. Проблему можно заметить лишь к 6-8 годам ребенка, когда тугоухость заметно усугубится. Наша задача, прежде всего, реконструировать изменения в пределах здоровых тканей, устранить корень проблемы, а затем вернуть способность слышать. В дальнейшем очень важно наблюдать таких детей, так как велик риск рецидива», - рассказывает об особенностях патологий среднего уха Олег Наумов.
Специалисты детской больницы сами проявили инициативу и организовали совместную работу с наставником. Врачи говорят, что осложнения после отитов широко распространены и составляют 10% от всех ЛОР-патологий. Это обуславливает потребность клиник в регионах обучать врачей и закупать дополнительное оборудование - микроскопы, моторные системы, протезы слуховых косточек, чтобы помогать этим детям.
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