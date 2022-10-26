Офицеры Росгвардии рассказали воспитанникам Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию о героической обороне Сталинграда
В рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы победы: Сталинград», посвящённой 80-летию победы в Сталинградской битве военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели цикл встреч с воспитанниками Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию.
Офицеры ведомства майор Артем Севрюков и лейтенант полиции Никита Суходолин познакомили юных жителей окружной столицы и ребят из Донецкой Народной Республики с историей первых дней обороны Сталинграда, рассказали какой ценой воинам 10-й ордена Ленина стрелковой дивизии войск НКВД СССР досталась величайшая Победа на берегах Волги.
После просмотра документального фильма киностудии Росгвардии «56 огненных дней. 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР» стражи правопорядка ответили на вопросы участников встречи.
Ведомственная акция «Росгвардия. Страницы победы: Сталинград» продлится до февраля 2023 года. В рамках памятных мероприятий представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре также примут участие в историко-патриотической акции «Читаем Сараева».
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре
сержант Артем Енов