Офицеры Росгвардии рассказали воспитанникам Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию о героической обороне Сталинграда

В рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы победы: Сталинград», посвящённой 80-летию победы в Сталинградской битве военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели цикл встреч с воспитанниками Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию.