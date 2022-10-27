Строительство новых ФАПов в Ханты-Мансийском районе
В сентябре в деревне Ягурьях и селе Белогорье Ханты-Мансийского района начато возведение модульных ФАПов по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Предыдущие медицинские пункты уже давно устарели и не соответствовали современным требованиям. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты – современные, функциональные, комфортные, где все предусмотрено для удобства пациентов и медработников. Поселения для установки ФАПов были выбраны не случайно, они расположены далеко от районного центра, а значит, вопрос о доступности медицинского обслуживания очень актуален.
Современные ФАПы включают в себя: смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, стерилизационную, помещение для хранения лекарственных средств, санузел, санитарную комнату, помещение для персонала, большой холл для ожидания приема пациентами, раздевалку, общая площадь ФАПа составит 75 квадратных метров. Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью и необходимым оборудованием.
Прилегающая к ФАПу территория будет благоустроена: планируется монтаж ограждения, система видеонаблюдения, оснащение искусственным освещением, установка контейнеров для мусора, к зданию сделают пешеходные дорожки и подъездные пути с твердым покрытием, а также установят пандусы для маломобильных граждан.
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