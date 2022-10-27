В Октябрьский район приехали работать новые врачи
В районную больницу за последнее время пришло немало докторов. Это — результат серьезной и целенаправленной работы руководства по привлечению высокопрофессиональных специалистов в систему здравоохранения района. Так в течение последнего месяца были приняты на работу шесть врачей: отоларинголог, рентгенолог, акушер-гинеколог, врач общей практики, хирург и травматолог-ортопед. Из шести трудоустроенных врачей, четверо – стали участниками федеральной программы «Земский доктор».
Кадровой службой больницы для привлечения и закрепления специалистов применяются все методы – от размещения вакансий на специализированных интернет-ресурсах, взаимодействия с центром занятости населения до подготовки специалистов в рамках целевого обучения. Активно предлагается участие в федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по условиям которых можно получить компенсационные выплаты в размере двух миллионов и одного миллиона рублей, соответственно. Это одна из форм, которая позволяет закрепить кадры в медучреждении в течение пяти лет.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao