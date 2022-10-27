В Югре усилены меры поддержки детей-инвалидов

В районную больницу за последнее время пришло немало докторов. Это — результат серьезной и целенаправленной работы руководства по привлечению высокопрофессиональных специалистов в систему здравоохранения района. Так в течение последнего месяца были приняты на работу шесть врачей: отоларинголог, рентгенолог, акушер-гинеколог, врач общей практики, хирург и травматолог-ортопед.