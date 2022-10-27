В Югре усилены меры поддержки детей-инвалидов
Внесены изменения в закон «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Проект закона разработан в целях создания необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования инвалидами, детьми-инвалидами для их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
«В связи со значительным ростом стоимости образовательных услуг и образовательных пособий внесенными поправками проиндексирована на 4% компенсация затрат родителей, либо законных представителей на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов, а также детей-инвалидов на получение профессионального образования», – пояснил Председатель Думы округа Борис Хохряков.
Так ежемесячная компенсация на воспитание на дому, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не посещает дошкольную образовательную организацию, а также если ребенок в возрасте от 7 до 18 лет по заключению психолого-медико-педагогической комиссии имеет способности к обучению третьей степени, увеличивается с 2 447 до 2 545 рублей.
Также увеличивается ежемесячная компенсация на обучение детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, имеющих ограниченные возможности к обучению, получающих семейное образование и проживающих в сельских населенных пунктах, с 11 231 до 11 680 рублей, в городских населенных пунктах – с 5 979 до 6 218 рублей.
Вырастет ежегодная компенсация на приобретение специальных учебных пособий и литературы для обучающихся профессиональных образовательных организаций с 3 727 до 3 876 рублей, образовательных организаций высшего образования (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях) – с 5 962 до 6 200 рублей.
Кроме того, увеличиваются предельные размеры следующих компенсаций, выплаты по которым предусмотрены по фактическим расходам:
- ежемесячной компенсации на оплату доступа к сети «Интернет» по безлимитному тарифу со скоростью не менее 10 Мбит/с (вместо 512 Кбит/с, предусмотренных в действующем законе) при дистанционном обучении детей – с 1 863 до 1 938 рублей;
- ежегодной компенсации затрат родителей (законных представителей) детей с нарушением функций слуха и зрения на оплату услуг специалистов (сурдопедагогов, дефектологов, учителей-логопедов, тифлопедагогов и других) – с 6 177 до 6 424 рублей.
Помимо этого, устанавливается новая мера поддержки для обучающихся в школах-интернатах, учебных заведениях профессионального образования, высших учебных заведениях, удаленных от места постоянного жительства, в части оплаты проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах автономного округа.
Компенсацию на проезд предлагается установить по фактическим затратам за проезд пассажирским, автомобильным транспортом (кроме такси), железнодорожным, воздушным, водным транспортом, но не более 10 000 рублей в год, предусмотрев указанную меру также для одного сопровождающего родителя (законного представителя) ребенка-инвалида. Предполагается, что ежегодно указанной мерой воспользуются порядка 140 человек.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа