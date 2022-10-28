В Югре проходит акция «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!»

В Ханты-Мансийске завершилась работа III Международной научной конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое». Она проходила с 25 по 27 октября в рамках мероприятий, посвящённых 35-летию этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».