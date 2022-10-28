В Югре проходит акция «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!»
В Нижневартовске идут мероприятия Всероссийской акции «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». Волонтеры-медики Нижневартовска совместно с мобильной бригадой Нижневартовской городской поликлиники и врачами-онкологами Нижневартовского онкологического диспансера выехали на дочернее предприятие «СИБУР Холдинг», объединяющее газоперерабатывающие мощности Группы предприятий «СибурТюменьГаз».
105 сотрудников организации прошли обследование в рамках диспансеризации и онкоскрининги на различные виды рака. Более 100 человек приняли участие в обучающих мероприятиях: прослушали лекцию о причинах развития и способах профилактики онкологических заболеваний, узнали о важности самодиагностики и смогли попрактиковаться на манекенах молочных желез и кожи.
По словам координатора местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» в Нижневартовске Евгении Пастуховой, активное участие в акции приняли сотрудники Нижневартовской городской поликлиники. Мобильная бригада в составе 17-ти человек оперативно и качественно провела медицинское обследование коллектива, за что получила большую благодарность от работников компании. «Работа с обследованными продолжится в ближайшие дни. Кроме скрининга онкологических заболеваний медицинские работники проводили осмотры, лабораторные и функциональные исследования, по результатам которых часть пациентов пригласят на повторный приём в поликлинику для проведения дальнейших лечебно-диагностических мероприятий, в том числе оформления на диспансерный учёт», - отметила исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части Роза Шайдуллина.
«Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» реализуется в 24 субъектах РФ. В рамках проекта состоялось уже 17 выездов в трудовые коллективы. 2004 человека приняли участие в профилактическом блоке акции. Скрининги прошли 2234 человека, из них 258 направлены на дообследование. Проект реализуется при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России и АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» при поддержке Фонда президентских грантов.
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