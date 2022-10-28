В Югре обсудили вопросы сохранения языков коренных народов
24 октября в Ханты-Мансийске состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Языковая политика в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: сохранение традиционных знаний коренных народов». Более 150 экспертов обсуждали вопросы сохранения языков коренных малочисленных народов Югры.
Конференция прошла в рамках реализации программы «Мой родной язык» и Международного десятилетия языков коренных народов. На открытии выступила губернатор Югры Наталья Комарова:
– На Югорской земле живут и трудятся представители 124 национальностей. Среди них коренные народы, которые жили на этих землях столетиями. По сути, округ – это уменьшенная модель России, у Югры выработан огромный опыт добрых доверительных отношений разных народов друг с другом.
Глава Югры рассказала участникам форума о ценном опыте, который выработан в Югре по сохранению языков и культур коренных народов. По её словам, хранителями добрососедских отношений являются национально-культурные, общественные объединения, действующие в регионе. Они сохраняют и передают новым поколениям код культурного наследия. На сегодняшний день этот фактор значим как никогда, так как сила России в единстве, в том числе и населяющих её народов. Наталья Владимировна отметила, в Югре созданы 475 территорий традиционного природопользования, эти земли составляют почти четверть всей площади региона. На них представители коренных этносов ведут традиционную хозяйственную деятельность.
Губернатор говорит, что для коренных народов создаются условия для получения ими государственных услуг, в том числе реализуется проект «IT-стойбище». За четыре года его реализации доступ к государственным услугам и сервисам получили около трёх тысяч человек на 69 IT-стойбищах. Коренные народы Югры активно используют эту возможность для сохранения и передачи традиционных знаний. Активно развивается этноблогинг.
В регионе большое внимание уделяется созданию условий для изучения родного языка и предметов этнокультурной направленности. Каждый год вместе с издательством «Просвещение» выпускаются учебные пособия по хантыйскому, мансийскому, ненецкому языкам и литературе. Реализуется образовательный проект «Стойбищная школа-сад», где дети из отдаленных стойбищ получают образование без отрыва от семьи и традиционной среды.
В Югре выпускаются газеты на родных языках, выходят программы на телевидении. Система грантовой поддержки, действующей в регионе, позволяет реализовывать проекты, которые популяризируют язык и культуру народов Югры. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики округа Елена Шумакова отметила:
– Для того чтобы популяризировать язык среди детей и молодежи, нужно использовать современные подходы и инструменты. Это не только традиционное преподавание в школах и детских садах, но и возможности креативных индустрий, медиа, радио, телевидения, создание комиксов, развитие игр, которые способствуют тому, чтобы рассказывать о культуре и традиционном образе жизни, быте, языке. Это также развитие онлайн-переводчиков и, что очень важно, поддержка киноиндустрии. Через кино и анимацию можно формировать интерес к тому, чтобы изучать языки, культуру и популяризировать традиционный образ жизни.
В течение дня учёные, исследователи языков коренных народов говорили о двуязычии в системе образования, о поддержке языковых активистов, о языковом планировании, о создании этнокультурного банка, о переподготовке кадров и о многом другом.
Научный сотрудник обско-угорского института прикладных исследований и разработок Ирина Молданова в своём докладе отметила, что большая часть молодёжи из числа народов ханты и манси уже не знает родного языка:
– Необходимо принимать меры по сохранению языков. Представители нашего сообщества должны осознать, что, в большей степени, это наша личная ответственность, будет ли наш язык жить. Без нас здесь бессильны государство и система образования. Только родители способны заложить фундамент для функционирования родного языка. В сегодняшних условиях необходимо использовать языковое планирование, нужно найти время, чтобы говорить на родном языке с близкими, с коллегами, с детьми, таким образом, вы поддерживаете жизнь родного языка.
Директор объединённой редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Светлана Динисламова рассказала о деятельности национальных газет, о проектах, над которыми работают журналисты для сохранения и популяризации родных языков в настоящее время.
В заключение конференции была принята резолюция, подведены итоги. Заместитель директора обско-угорского института Елена Косинцева отметила:
– Сегодня мы увидели опыт цифровизации языков и возможность их продвижения в цифровом контенте. Увидели новые подходы, которые предлагает система образования. Опыт, который транслируется сегодня организациями, усилие которых направлено на сохранение родных языков. В каждом докладе мы услышали неравнодушного человека, который болеет и радеет за то, чтобы родной язык продвигался, звучал, сохранялся, и чтобы не говорили о родном языке, что он умирающий.
Заведующая отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук Елена Пивнева сказала:
– Сегодняшние доклады позволили нам удостовериться в том, что в Югре большое внимание уделяется вопросам сохранения языков на всех уровнях. Узнали о цифровых базах данных, которые находятся на ресурсах Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Все доклады способствуют тому, чтобы язык сохранялся в семье и на уровне города, региона, страны. Такие идеи должны быть продолжены. Есть поговорка «Из искры разгорится пламя». Я думаю, пусть из этих начинаний пламя языка разгорится, и ситуация изменится к лучшему.
Исследователь хантыйского языка Евдокия Нёмысова поздравила Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок с появлением новых молодых учёных из числа народов ханты и манси. Также она внесла предложение, чтобы на следующих конференциях докладчики выступали на родных языках – на хантыйском и мансийском.
Заместитель председателя Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин подвёл итоги конференции:
– Очень богатая с точки зрения содержания конференция. Разноаспектные, высокого качества доклады представили представители органов власти, от которых очень многое зависит. На политико-административном уровне работа по сохранению и развитию языков, культур проводится на столь высоком уровне. В округе благодаря этой деятельности принято много законов, актов. Здесь осуществляется самая разносторонняя деятельность по сохранению языков, их развитию, популяризации, сохранению их традиционных мест проживания и т.д.
Отметим, в Югре действуют законы о языках, фольклоре, средствах массовой информации на языках коренных народов, направленные на сохранение и развитие языков, культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
Надежда Рагимова