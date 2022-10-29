В Югре откроется первый «Фермерский островок»
В Сургуте 1 ноября состоится торжественное открытие первого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре «Фермерского островка» в магазине торговой сети «Пятерочка». «Фермерский островок» — это магазин в магазине, который объединит сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции Югры.
Жители и гости города смогут приобрести в «Фермерском островке» продукцию местных производителей: свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Всё, что сможет найти покупатель, было выращено, собрано, законсервировано, засолено или сварено на территории автономного округа. Все продукты отличаются высоким качеством, имеют небольшой срок годности и не содержат дополнительных добавок и консервантов.
«Фермерский островок» появится в Югре при поддержке АО «Корпорация МСП», торговой сети «Пятерочка», департаментов промышленности и экономического развития автономного округа, а также Фонда развития Югры. Этот проект позволяет создать дополнительный рынок сбыта для малых производителей и сделать доступной для покупателя фермерскую продукцию за счёт сокращения прослойки посредников. Оператором проекта выступает разработчик технологий выращивания зеленых культур ООО «Реатоника».
В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 20 «Фермерских островков» в 15 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской республиках, из них 16 площадок — в федеральной торговой сети «Пятерочка».