В Югре откроется первый «Фермерский островок»

В Сургуте 1 ноября состоится торжественное открытие первого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре «Фермерского островка» в магазине торговой сети «Пятерочка». «Фермерский островок» — это магазин в магазине, который объединит сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции Югры.