В Ханты-Мансийске пройдет форум «Независимость – в движении»
Форум пройдет в окружной столице 1–2 ноября. В эти дни Ханты-Мансийск станет площадкой создания проектов для людей с ограниченными возможностями. В этом инициативным югорчанам помогут приглашенные эксперты и спикеры, которые зарекомендовали себя в сфере инклюзии. Финалом такого мозгового штурма станет заявка на грант Президента России.
Победителями станут сразу несколько проектов. Первые полгода стартапы будут сопровождать вице-президент АНО "Центр внедрения и развития инклюзивных технологий" Владимир Васкевич и директор по развитию МОО «Инклюзивный ресурсный центр» Алексей Транцев.
Помимо обучения для гостей форума предусмотрена развлекательная программа. Хантымансийцы увидят работы фотографа Юлии Отрощенко на выставке «Особенная красота», а позже встретятся с ней на творческой встрече. Не забудут и о кино: зрители посмотрят фильм «Любовь с ограничениями» и пообщаются с двумя актерами ленты – Сергеем Кутергиным и Тимуром Боканчей.
Завершится форум большим гала-концертом. Театр обско-угорских народов – «Солнце» покажет спектакль «НЕсказки», который стал победителем конкурса президентских грантов. Пройдет мастер-класс по исполнению известных музыкальных хитов на языке жестов, а также стендап-программа от Сергея Кутергина.
Источник: Городской информационный центр