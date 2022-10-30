В Ханты-Мансийске пройдет форум «Независимость – в движении»

Форум пройдет в окружной столице 1–2 ноября. В эти дни Ханты-Мансийск станет площадкой создания проектов для людей с ограниченными возможностями. В этом инициативным югорчанам помогут приглашенные эксперты и спикеры, которые зарекомендовали себя в сфере инклюзии. Финалом такого мозгового штурма станет заявка на грант Президента России.