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Фото из архива Думы Югры
Фото из архива Думы Югры

В Югре определят лучших парламентских журналистов

31.10.2022

Стартовал прием заявок на творческий конкурс «Думать по-югорски». К участию приглашаются авторы и авторские коллективы средств массовой информации.

На конкурс, учрежденный Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принимаются журналистские материалы о деятельности регионального парламента и депутатов в 2022 году.

Победители будут удостоены премий за вклад в развитие югорской парламентской журналистики.

Заявку и конкурсные материалы необходимо направить до 12 декабря 2022 года на электронные адреса ryabovaav@dumahmao.ru, kargapolovaoe@dumahmao.ru. Телефоны для справок: (3467) 32-13-23, 32-13-36.

Положение и заявка на конкурс

Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа

 

31.10.2022

31.10.2022