В Югре определят лучших парламентских журналистов
Стартовал прием заявок на творческий конкурс «Думать по-югорски». К участию приглашаются авторы и авторские коллективы средств массовой информации.
На конкурс, учрежденный Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принимаются журналистские материалы о деятельности регионального парламента и депутатов в 2022 году.
Победители будут удостоены премий за вклад в развитие югорской парламентской журналистики.
Заявку и конкурсные материалы необходимо направить до 12 декабря 2022 года на электронные адреса ryabovaav@dumahmao.ru, kargapolovaoe@dumahmao.ru. Телефоны для справок: (3467) 32-13-23, 32-13-36.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа