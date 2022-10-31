В окружной клинической больнице состоялся мастер-класс по ультразвуковой эластометрии печени

Врач – одна из самых важных и сложных профессий в мире. Именно от врача во многом зависит не только качество жизни человека, но и сама жизнь. Профессия врача предполагает любовь к человеку, терпение, очень широкий и глубокий объем знаний. Человек идущий в медицину должен быть стрессоустойчивым и обладать эмпатией.