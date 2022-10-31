В окружной клинической больнице состоялся мастер-класс по ультразвуковой эластометрии печени
С докладом перед собравшимися выступила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Клиники Самарского Государственного Медицинского Университета Светлана Ларионова. В мероприятии приняли участие врачи центра вирусных гепатитов окружной клиники в Ханты-Мансийске, специалисты ультразвуковой диагностики, гастроэнтерологи, хирурги и инфекционисты. А также главный внештатные хирург и эндоскопист Депздрава Югры Дмитрий Кислицин и главный внештатный специалист - гастроэнтеролог Депздрава Югры Евгения Сосновская.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель руководителя клиники по организационно-методической работе Дмитрий Чухлебо: «К сожалению, количество случаев заражения вирусными гепатитами продолжает расти во всем мире, а это одна из основных причин заболевания печени. Но возможностей помочь этим пациентам у нас становится все больше. Правильная диагностика - залог успешного лечения. Поэтому, сегодняшняя тема крайне актуальна».
Светлана Николаевна рассказала присутствующим о возможностях и практическом значении современного метода исследования. Ультразвуковая эластометрия печени позволяет провести диагностическое сканирование органа предельно точно и максимально информативно, оценивая эластичность или жесткость тканей. Данное исследование помогает определить степень прогрессирования недуга и уровень поражения органа, скорректировать назначенное лечение.
Планируется, что методика по ультразвуковой эластометрии печени будет внедрена в Окружной клинической больнице в этом году.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao